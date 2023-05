Preiswert und komfortabel nach Norwegen: Modernisierte Kreuzfahrtschiffe der Fjord Line gehen wieder in den Verkehr

Bergen (ots) -- Kreuzfahrtschiffe der Fjord Line kehren nach umfassender Modernisierung in den Liniendienst zwischen Dänemark und Norwegen zurück.- Deutsche Reisende profitieren in diesem Sommer zudem vom deutlich günstigeren Wechselkurs des Euro gegenüber der norwegischen Krone.- Die MS Stavangerfjord fährt bereits seit dem 26. Mai 2023, die MS Bergensfjord wird ab dem 16. Juni 2023 wieder in Betrieb sein.Die beiden Kreuzfahrtschiffe MS Stavangerfjord und MS Bergensfjord lagen wegen des Austauschs der Motoren sowie umfassender Modernisierungen des Interieurs längere Zeit im Dock und kehren nun in den Liniendienst zurück."Wir freuen uns sehr auf die Rückkehr und darauf, die Gäste wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Vor allem freuen wir uns, dass es nun möglich ist, mit uns eine Kreuzfahrt in den sommerlichen Süden Norwegens zu unternehmen", sagt Brian Thorsted Hansen, CEO von Fjord Line. Die bezaubernde Küstenregion Südnorwegens, bekannt als Sørlandet, besticht durch ihre malerischen Städte, idyllischen Strände und ruhigen Schären.Dank neuer Dual-Fuel Motoren und erweitertem Angebot: Fjord Line bietet seinen Reisenden komfortable und umweltfreundliche ReisemöglichkeitBeide Schiffe verfügen jetzt über neue Dual-Fuel-Motoren, die sowohl mit Flüssigerdgas (LNG) als auch mit Marinegasöl (MGO) betrieben werden können. Fjord Line ist ein Pionier bei der Verwendung von LNG als Treibstoff und wird auch in Zukunft eine nachhaltige Reiseoption darstellen."Die neuen Motoren sorgen für mehr Flexibilität im Betrieb, wovon unsere Kunden profitieren", betont Thorsted Hansen.Neben dem Austausch der Motoren wurden an Bord noch einige andere Änderungen vorgenommen, die den Reisenden auffallen werden. Beispielsweise haben die Schiffe eine brandneue Lounge. Die Passagiere haben dort Zugang zu bequemen Sitzen, einfachen Mahlzeiten, Wi-Fi und Steckdosen. Hier kann man sich entspannen und dabei einen fantastischen Blick aufs Meer genießen."Außerdem haben wir unsere Außenlounge aufgewertet und noch familienfreundlicher gestaltet. Der Spielplatz für die Kleinen an Bord bietet einige Neuerungen mit hohem Spaßfaktor", ergänzt Thorsted Hansen.Schwache norwegische Krone: Deutsche Urlauber erhalten deutlich mehr für einen EuroLaut Thorsted Hansen warten die Passagiere sehnlichst darauf, dass Stavangerfjord und Bergensfjord wieder in Betrieb genommen werden. Fjord Line verzeichnet eine große Anzahl von Buchungen für den Sommer, aber es gibt noch Platz für diejenigen, die ihren Urlaub noch nicht gebucht haben. Zudem ist zu erwarten, dass die Schwäche der norwegischen Krone auch im Sommer bestehen bleibt und deutsche Urlauber somit spürbar mehr für einen Euro erhalten als in der vergangenen Feriensaison.Mit der Wiederinbetriebnahme der modernisierten Schiffe steht den Reisenden wieder ein ganzjähriger Dienst zwischen Dänemark und Norwegen zur Verfügung. Die gesamte Route erstreckt sich von Hirtshals aus, über Kristiansand und Stavanger bis nach Bergen und zurück. In der Hochsaison wird Fjord Line vier tägliche Abfahrten zwischen Kristiansand und Hirsthals anbieten."Fjord Line ist bereits die schnellste Alternative zwischen Norwegen und Dänemark, mit dem Katamaran Fjord FSTR, der nur 2 Stunden und 25 Minuten für die Überfahrt zwischen Kristiansand und Hirtshals benötigt. Jetzt, wo die FSTR durch unsere Kreuzfahrtschiffe ergänzt wird, erhalten unsere Reisenden mehr Möglichkeiten und mehr Flexibilität", so Thorsted Hansen abschließend.Weitere Informationen erhalten Sie über https://www.fjordline.com/dePressekontakt:Thea RustadTelefon: (+47) 476 78 292thea.rustad@try.noCarsten HoltkampTelefon: (+49) 173 209 88 69.carsten.holtkamp@kreab.comOriginal-Content von: Fjord Line AS, übermittelt durch news aktuell