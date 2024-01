Preiskrieg in China: BYD-Aktien fallen, Gewinn unter Druck

BYD prognostiziert für 2023 starken Gewinnanstieg, verfehlt aber dennoch Erwartungen einiger Analysten.

BYD erwartet einen starken Anstieg des Nettogewinns im Jahr 2023, der jedoch einigen Analystenerwartungen nicht gerecht wird.

Die Aktien des chinesischen Elektrofahrzeugherstellers BYD fielen, nachdem die neueste Gewinnprognose unter den Erwartungen lag, inmitten eines zunehmenden Preiskrieges unter den chinesischen Automobilherstellern.

Die Aktien fielen am Nachmittag in Hongkong um 5,8% auf HK$ 175,20 und verzeichneten damit in diesem Jahr Verluste von über 18%. BYD, ein von Warren Buffett unterstütztes Unternehmen, das erst kürzlich Tesla überholt hat und zum weltweit größten EV-Hersteller nach Absatzvolumen wurde, prognostizierte am Montagabend einen starken Anstieg des Nettogewinns im Jahr 2023, der dennoch einigen Analystenerwartungen nicht gerecht wurde.

Das in Shenzhen ansässige Unternehmen prognostizierte einen Jahresgewinn von 29 bis 31 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 75% bis 87% im Vergleich zum Vorjahr entspricht, aufgrund von Rekordverkäufen von Fahrzeugen mit neuen Energien.

Laut einer Analyse von Nomura lag die Prognose 4% bis 10% unter ihren Erwartungen und wies auf einen Gewinn im vierten Quartal hin, der sequenziell um 7% bis 27% gesunken zu sein schien.

"Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs auf dem chinesischen Automobilmarkt sind wir in Bezug auf die Margen und die Rentabilität aller Unternehmen, die in China tätig sind, vorsichtiger geworden", schrieben sie.

Mit Unternehmen, die "Rentabilität für Marktanteile opfern, ist es möglich, dass es auf kurze Sicht keine klaren Gewinner geben wird." Kelvin Lau, Analyst bei Daiwa, sagte, dass der Gewinn pro Auto bei BYD im Vergleich zum dritten Quartal gesunken sei und wahrscheinlich durch Rabatte im November und Dezember zur Steigerung der Verkäufe beeinträchtigt wurde.

Der Citi-Analyst Jeff Chung sagte, dass die Gewinnprognose für das Gesamtjahr im Einklang mit der Prognose der Bank lag und das Endergebnis beim Nettogewinn im vierten Quartal unter dem Konsens lag, teilweise aufgrund zusätzlicher Kosten am Jahresende für Händleranreize.

Die Verbesserung des Absatzes von hochwertigen Produkten fiel geringer aus als erwartet, sagte Chung und fügte hinzu, dass der anhaltende Preiskrieg seinen Tribut zu fordern scheint.

Er hielt jedoch an seiner Kaufempfehlung fest und sagte, dass die Aktie kurzfristig durch die allgemeine Nachfrageschwäche im Januar und den saisonal bedingten Rückgang im Februar sowie die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Preiskrieg im März beeinträchtigt werden könnte.

Die Aktien von BYD Electronic, einem Hersteller von Handyskomponenten, waren ebenfalls rückläufig und fielen am Nachmittag um 4,8% auf HK$ 27,65. Das Unternehmen prognostizierte am Montagabend einen Gewinnanstieg um mehr als das Zweifache auf 3,9 bis 4,1 Milliarden Yuan im Vergleich zum Vorjahr, was laut Analysten der Citi einen sequenziellen Rückgang von 28% bis 44% im vierten Quartal bedeutet.

"Da die Erwartungen aufgrund der Marktbesorgnis über die saisonale Entwicklung des ersten Quartals und die Nachfrage nach Smartphones neu ausgerichtet wurden, sehen wir dies als Einstiegschance", sagten sie.

