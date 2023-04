Preiserhöhungen treiben Wachstum von Unilever weiter an

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

LONDON (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Unilever hat zum Jahresstart von einer trotz Preiserhöhungen weiter robusten Nachfrage profitiert. So hielt sich der Absatz in etwa stabil, wie der Konzern am Donnerstag in London mitteilte. Der Umsatz wuchs indes auf vergleichbarer Basis dank höherer Verkaufspreise um 10,5 Prozent und damit stärker als von Analysten erwartet auf 14,8 Milliarden Euro. Besonders deutlich waren die Zuwächse des Herstellers von Langnese-Eiscreme, Pfanni-Knödeln und Dove-Seife im Geschäft mit Kosmetika und Körperpflegeprodukten.

Für das Gesamtjahr 2023 rechnet Unilever-Chef Alan Jope weiterhin mit einem Wachstum der vergleichbaren Erlöse mindestens in der oberen Hälfte der auch langfristig angestrebten Spanne von drei bis fünf Prozent. Dabei dürften Preiserhöhungen vor allem im ersten Halbjahr antreiben. Danach dürfte dieser Effekte geringer werden./mis/men/jha/