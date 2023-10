Preise für Bauleistungen steigen etwas langsamer

WIESBADEN (dpa-AFX) - Auf den Baustellen in Deutschland sind die Preise für die einzelnen Leistungen im August etwas langsamer gestiegen. Sie lagen in dem Sommermonat 6,4 Prozent über dem Vorjahreswert, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Im vorherigen Berichtsmonat Mai hatte der Preisanstieg noch 8,8 Prozent betragen. Von Mai bis August legten die Preise um 0,2 Prozent zu.

Am Rohbau wurden einzelne Leistungen der Bauhandwerker sogar billiger. So kosteten Zimmer- und Holzarbeiten 2,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Betonarbeiten waren im August 0,2 Prozent teurer als vor einem Jahr, während für Maurerarbeiten 5,3 Prozent mehr und für Arbeiten am Dach 7,2 Prozent mehr fällig wurden. Bei den Ausbauarbeiten waren vor allem Heizungen mit einem Plus von 12,1 Prozent deutlich teurer als vor einem Jahr./ceb/DP/stw