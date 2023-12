Preisanpassung bei GO! Express & Logistics

Bonn (ots) -GO! erhöht die Standardpreise ab dem 1. Februar 2024 um durchschnittlich 8,5 Prozent. Das Unternehmen reagiert damit auf gestiegene Transportkosten, Investitionen in das Netzwerk und Personalverteuerung, um die zuverlässige Versorgung der Kunden zu sichern.Die Preisanpassung betrifft die nationalen und internationalen Preise sowie die Zusatzleistungen. "Deutliche Mehrkosten, die mit der Erweiterung der Maut, dem steigenden CO2-Preis als Teil des Klima- und Transformationsfonds, der Steigerung des Lohnniveaus, Bereitstellung von Fahrzeugen, Investitionen in IT-Security oder auch unseren Nachhaltigkeitsbestrebungen einhergehen, machen eine Preisanpassung unumgänglich", erläutert Martina Baerecke, Geschäftsführerin der GO! Express & Logistics Deutschland GmbH.Die Kosten rund um den Produktionsprozess steigen - ob für technische Servicedienstleistungen für die Bandanlagen in unseren Sortierzentren oder durch Lieferengpässe bestimmter Bauteile seitens der Hersteller. Höhere Ausgaben im Personalbereich, u. a. zur Rekrutierung, Aus- und Weiterbildung und Mitarbeiterbindung, und fortlaufende Investitionen zur Erreichung der Umweltziele, beispielsweise für die Umsetzung von technischen Maßnahmen wie der Installation von Wallboxen und Photovoltaik-Anlagen oder der Ergänzung des Fuhrparks um alternativ betriebene Fahrzeuge, müssen im Rahmen der Preisanpassung einfließen.Damit Kunden- und Firmendaten bestens geschützt sind, investiert GO! in Technik und Fachpersonal zur Weiterentwicklung technischer Sicherheitsrichtlinien sowie zur Umsetzung eines IT-Sicherheitsstandards mit dem Ziel einer ISO-Zertifizierung.GO! hat sich bisher jedoch gegen einen zusätzlichen Peak- und Peak-Season-Zuschlag für seine Produkte und Services ausgesprochen. Die Lieferkapazität bleibt mit höheren Sendungsmengen im Saisongeschäft selbstverständlich gesichert.Pressekontakt:Andrea Wagner-Neumann | Senior PR ConsultantBartenbach AG | Kaufmannshof 1 | 55120 MainzTelefon: +49 6131 91098-31 | E-Mail: pr@general-overnight.comOriginal-Content von: GO! Express & Logistics Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell