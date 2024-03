Preferred Bank of Los Angeles Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Stimmung und der Buzz: Durch unsere Analyse können starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Preferred Bank-los Angeles Ca jedoch kaum verändert. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bei Preferred Bank-los Angeles Ca gezeigt. Aus diesem Grund erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher von uns als "Neutral" eingestuft.

Anleger: Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv für Preferred Bank-los Angeles Ca. In den vergangenen beiden Wochen haben positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt gestanden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI, ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel, zeigt für die Preferred Bank-los Angeles Ca-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 78, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 41,92, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Preferred Bank-los Angeles Ca.

Dividende: Preferred Bank-los Angeles Ca schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken, mit einem Unterschied von 134,9 Prozentpunkten (3,86 % gegenüber 138,76 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".