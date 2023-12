Predictive Discovery Aktie: Das wird nichts mehr!

Die technische Analyse der Aktie von Predictive Discovery zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,19 AUD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,21 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +10,53 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,22 AUD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -4,55 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In Bezug auf Predictive Discovery wurden in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Guten" Bewertung führt.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Predictive Discovery liegt bei 80 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlechte" Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien wurde bei Predictive Discovery in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat sich nicht signifikant verändert. Insgesamt erhält Predictive Discovery daher auf dieser Stufe eine "Schlechte" Bewertung.