Predictive Discovery Aktie: Knallt es bald?

Die Diskussionen zu Predictive Discovery in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Stimmungen und Einschätzungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen in den Kommentaren. Zusätzlich wurden hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Aufgrund dessen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" ein. Zusammenfassend ist die Anlegerstimmung bezüglich der Aktie von Predictive Discovery als "Schlecht" angemessen bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Online-Kommunikation zeigte die Aktie von Predictive Discovery in den vergangenen Monaten nur eine geringe Diskussionsintensität, was zu der Einschätzung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Predictive Discovery somit eine "Schlecht"-Bewertung für den Faktor Sentiment und Buzz.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Predictive Discovery von 0,205 AUD eine Entfernung von +7,89 Prozent vom GD200 (0,19 AUD), was ein "Gut"-Signal ist. Allerdings weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, mit einem Kurs von 0,22 AUD ein "Schlecht"-Signal aufgrund eines Abstands von -6,82 Prozent. Zusammenfassend wird der Kurs der Predictive Discovery-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Predictive Discovery liegt bei 66,67 und wird somit als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 60,87 und ist ein weiterer Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.