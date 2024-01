Precision Tsugami Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit anzeigen kann, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. In Bezug auf die Precision Tsugami China-Aktie weist der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 78 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 18,47, was bedeutet, dass die Aktie hier überverkauft ist. Aufgrund dieser Bewertungen ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Precision Tsugami China.

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 8,19 HKD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 9,2 HKD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Die Distanz zum GD200 beträgt +12,33 Prozent, während der GD50 bei 8,45 HKD liegt, was einem Abstand von +8,88 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Maschinen"-Branche hat Precision Tsugami China in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +45,87 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Aktie mit einer Überperformance von 45,44 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Abschließend betrachtet bietet die Aktie von Precision Tsugami China eine Dividendenrendite von 10,06 %, was einen Mehrertrag von 3,79 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser höheren Dividenden wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut" bewertet.