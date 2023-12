Precision Tsugami Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Precision Tsugami China bei 4, was bedeutet, dass die Börse 4,87 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 49, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Precision Tsugami China derzeit auf 8,13 HKD, während der aktuelle Aktienkurs bei 8,2 HKD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +0,86 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 8,01 HKD, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Precision Tsugami China liegt bei 33,33, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Investoren, die in die Aktie von Precision Tsugami China investieren, können von einer Dividendenrendite in Höhe von 10,06 % profitieren, was einem Mehrertrag von 3,78 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Gut" eingestuft wird.