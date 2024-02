Precision Drillingration Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die technische Analyse der Precision Drilling-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 77,44 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 81,95 CAD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 76,78 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich jedoch eine gemischte Bewertung. Die Stimmungslage der Anleger hat sich eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Andererseits hat die Diskussionsintensität zugenommen, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Precision Drilling-Aktie daher eine gemischte Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Precision Drilling liegt bei 66,81, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38 und wird ebenfalls als neutral bewertet.

Die Analysten haben insgesamt positive Einschätzungen für die Precision Drilling-Aktie abgegeben. In den letzten 12 Monaten gab es 9 positive und keine neutralen oder negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 121,22 CAD, was auf eine potenzielle Entwicklung von 47,92 Prozent hinweist.

Insgesamt führt die technische Analyse, das Sentiment und der Buzz, der Relative Strength Index und die Analysteneinschätzung zu einer positiven Gesamtbewertung für die Precision Drilling-Aktie.