Precision BioSciences Inc Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Precision Biosciences liegt bei 40 und wird daher als "neutral" bewertet. Der RSI25 beträgt 56,59, was ebenfalls zu einer Einstufung als "neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Precision Biosciences einmal als "gut" und einmal als "neutral" bewertet, während keine schlechte Bewertung vergeben wurde. Langfristig erhält der Titel daher das Rating "gut" von institutioneller Seite. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenbewertungen. Die Analysten erwarten eine negative Kursentwicklung von -100 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 0 USD, was als "schlecht" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "gute" Bewertung durch institutionelle Analysten.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit sechs Tagen positiver und zwei Tagen negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Precision Biosciences in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist. Die Aktivität in den sozialen Medien hat abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "schlecht" bewertet.