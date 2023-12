Precision BioSciences Inc Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Der Aktienkurs von Precision Biosciences hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -67,29 Prozent erzielt, was mehr als 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 22,19 Prozent verzeichnete, liegt Precision Biosciences mit einer Rendite von 89,48 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden, der für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen berechnet wird. Der RSI von Precision Biosciences liegt bei 73,4, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 59,78, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich aufgrund dieser Kennzahl ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Precision Biosciences mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent in der "Biotechnologie"-Branche. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Stimmungsbild und der Buzz um Precision Biosciences haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert. Daher wird das Sentiment und der Buzz mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Precision Biosciences auf dieser Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.