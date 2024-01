Precise Biometrics AB Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Das schwedische Unternehmen Precise Biometrics steht derzeit im Fokus der Analyse unserer Experten. Betrachtet man das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs, so ergibt sich eine negative Differenz von -4,2 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Precise Biometrics eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -26,22 Prozent zum aktuellen Kurs auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstagen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Precise Biometrics somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung des Unternehmens. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Dadurch wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Abschließend liefert der Relative Strength-Index (RSI) ein weiteres neutrales Signal. Sowohl der RSI als auch der RSI25 deuten auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung für Precise Biometrics, sowohl in Bezug auf die Dividendenpolitik, die technische Analyse als auch die Stimmung der Anleger.