Precise Biometrics AB Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Clover Leaf Capital Corp":

Die schwedische Firma Precise Biometrics hat eine Dividendenrendite von 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,2 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Precise Biometrics derzeit -2,8 % unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -12,61 % liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz konnten in den sozialen Medien in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Precise Biometrics festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb das Gesamtrating in diesem Bereich ebenfalls "Neutral" ist.

Der Relative-Stärke-Index für Precise Biometrics auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Precise Biometrics in Bezug auf Dividendenrendite, technische Analyse, Sentiment und Buzz sowie den Relative Strength Index.