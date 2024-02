Precise Biometrics AB Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die schwedische Firma Precise Biometrics hat in letzter Zeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent verzeichnet, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche mit einem Wert von 4,5 ergibt sich eine Differenz von -4,5 Prozent zur Precise Biometrics-Aktie. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Precise Biometrics-Aktie beträgt aktuell 40, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 59,87, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionintensität hat Precise Biometrics langfristig eine mittlere Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Precise Biometrics von dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage um -5,61 Prozent abweicht, was zu einer kurzfristig "Schlecht"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -13,68 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.