Precious Dragon Technology Holdings Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Beziehung gesetzt. Der RSI der Precious Dragon-Aktie der letzten 7 Tage liegt aktuell bei 24, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Somit wird ihm ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist im Vergleich zum RSI7 weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Grundlage ist Precious Dragon weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Precious Dragon eingestellt waren und keine besonders positiven oder negativen Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Precious Dragon somit von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,7 HKD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 2,23 HKD, was eine Abweichung von +31,18 Prozent darstellt und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit 1,59 HKD über dem gleitenden Durchschnitt (+40,25 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung rund um Aktien wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbilds unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Untersuchung der Aktie von Precious Dragon zeigt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Precious Dragon bezüglich des langfristigen Stimmungsbilds somit die Note "Neutral" zugewiesen.