Precio Fishbone AB-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Aktie von Precio Fishbone wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Unter Berücksichtigung der Diskussionsintensität im Netz zeigt sich, dass die Aktivität in den Diskussionen eher schwach ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Precio Fishbone daher mit einem "Schlecht"-Wert bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen eine Ausprägung von 27,27, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,55 und resultiert in einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Precio Fishbone eingestellt waren. Auch die Anlegerstimmung wird daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Precio Fishbone-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt über dem letzten Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung mit einem "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.