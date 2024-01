Precio Fishbone AB-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit und gilt als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Precio Fishbone-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 53, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des 25-Tage-RSI verglichen, der 43,8 beträgt. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Precio Fishbone nach der RSI-Bewertung.

Das Stimmungsbild für Precio Fishbone hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Die Stärke der Diskussion wird jedoch neutral bewertet. Zusammenfassend erhält Precio Fishbone für diese Stufe ein "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Precio Fishbone-Aktie mit 38,6 SEK aktuell +9,57 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Die Einstufung lautet daher kurzfristig "Gut". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt hingegen +13,7 Prozent, was zu einer insgesamt "Guten" Einschätzung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutlich positives Signal in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Precio Fishbone-Aktie. Die überwiegend positiven Meinungen der Anleger führen zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Gut".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Precio Fishbone bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist und eine "Gute" Einschätzung erhält.