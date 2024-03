Precigen Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Aktie der Precigen wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Von insgesamt 1 Bewertung waren keine positiv und 1 neutral, was zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral" führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Precigen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 0 USD, was angesichts des aktuellen Schlusskurses von 1,56 USD eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent ergibt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit aus der Bewertung von Analysten die Einschätzung "Gut" für die Aktie der Precigen.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass Precigen über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und somit neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse ist die Precigen mit einem aktuellen Kurs von 1,56 USD um +9,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Precigen aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage bleibt die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit auch aus der RSI-Analyse die Einstufung als "Neutral".