PreMarket Prep Spots ein riesiger Kroger Verkäufer Freitag: Handel mit den Q2-Ergebnissen des Lebensmittelhändlers

Es gibt mehrere kritische Aspekte der PreMarket Prep-Show, von denen andere Finanzmedien nicht einmal eine Ahnung haben. Einer davon ist die Interpretation des Auftragsflusses und der Kursentwicklung im vorbörslichen und nachbörslichen Handel.> Ein hervorragendes Beispiel für diesen einzigartigen Inhalt gab es in der Sendung am Freitag, als es um die vorbörsliche Preisentwicklung von Kroger Co (NYSE:KR) ging. Infolgedessen ist dies die… Hier weiterlesen