Praxistest zeigt: Die Korrosionsschutzfolie Renolit CP ist ein effektives Mittel gegen Bolzenkorrosion

Worms (ots) -Die Hochleistungsfolie Renolit CP hat sich erneut im Praxistest bewiesen: In einem Windpark in der Nähe von Hannover waren letzte Woche Reparaturarbeiten an zwei Türmen notwendig. Starke Korrosion an den Flanschbereichen und Schweißnähten hatten die Experten von WP Energy auf den Plan gerufen: Sie applizierten rund 45 Quadratmeter Schutzfolie und erneuerten somit den gesetzlich erforderlichen Korrosionsschutz für Windkraftanlagen. Die nach ISO 12944-9 CX zertifizierte Folie Renolit CP bietet einen Langzeitkorrosionsschutz von 10 Jahren.Vorbeugen mit Renolit CPWindkraftanlagen werden regelmäßig inspiziert und auf ihre Sicherheit überprüft - spätestens alle vier Jahre. Die empfindlichen Flanschbereiche stellen oft die Achillesferse der Stahltürme dar, da an Schweißnähten und insbesondere an den Bolzen Wassereintritt in den Turm möglich ist - ein Nährboden für Korrosion. Je besser die Flanschbereiche also geschützt sind, desto besser der Korrosionsschutz."Renolit CP lässt sich auch vorbeugend anbringen", erklärt Ralph Gut, General Manager bei Renolit. "Am besten ab Werk oder wenn die Anlagen noch jung sind. Denn überall dort, wo es Spalte gibt, lauert die Gefahr von Korrosion. Gerade in den Flanschbereichen bietet es sich an, unsere Folie präventiv zu applizieren: Es verhindert den Wassereintritt maßgeblich und kann so hohe Kosten, die bei Großreparaturen anfallen würden, einsparen."Folie statt FarbeZwar sind alle Türme ab Werk mit einer schützenden Lackschicht versehen, sobald jedoch Abplatzungen oder auch nur leichte Schäden auftreten - etwa durch Witterung oder Stöße von Werkzeugen der Techniker - ist der Aufwand, diese Schäden mit erneuter Lackierung zu versiegeln, vergleichsweise sehr hoch. Das Beschichtungsverfahren mit Renolit CP erfordert dagegen nur wenige Arbeitsschritte: Nachdem die Oberfläche gereinigt und der Primer aufgetragen wurde, kann die Folie appliziert werden. Bei einer Lackierung sind für einen vergleichbaren Schutz oft drei Schichten notwendig, inklusive der jeweiligen Zwischentrocknungszeit. Dank nur einmaliger Trocknungszeit des Primers und der Folie als Deckschicht kann Renolit CP wetterunabhängiger und schneller verarbeitet werden. Das ermöglicht flexiblere Reparaturen, verringert Stillstandzeiten bei den Anlagen und spart Kosten."Eine Möglichkeit wäre auch, bei Bestandsanlagen bereits vor Ablauf der gesetzlichen Fristen zu schauen, wo sich Potenziale für Korrosion abzeichnen - und frühzeitig gegenzusteuern", ergänzt Christin Otto, Key Account Management bei WP Energy. "So kann die Korrosionsschutzfolie auch als 2-in-1-Maßnahme die Metallbereiche am Turm schützen und den Flanschbereich vor einem kostspieligen Gesamt-Bolzentausch bewahren, der aufgrund eines einzelnen korrodierten Bolzens notwendig wäre."Über Renolit CPDie Hochleistungsfolie wurde speziell für den Einsatz an Windkraftanlagen entwickelt - sie schützt den Stahl und die Metallbeschichtungen der Türme vor Korrosion. Renolit CP ist somit eine effiziente Alternative zu Lackierungsverfahren. Das Produkt ist seit 2020 auf dem Markt etabliert und wird exklusiv vom RenolitPartner WP Energy (Teil der WP Group) vertrieben, der die Schutzfolie auch an den Windkraftanlagen anbringt. Die Folie kann eine beispiellose Langlebligkeit von 10 Jahren aufweisen, was die ISO 12944-9 CX-Zertifizierung bestätigt. Darüber hinaus ist Renolit CP umweltfreundlich: Die Folie verursacht keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs), und aufgrund der langen Haltbarkeit des Korrosionsschutzsystems werden während der 10 Jahre signifikant Sondermüll und VOCs eingespart. Das senkt Schäden für Mensch und Umwelt sowie gesundheitliche Risiken. Zudem wird das Herabtropfen von Lacken oder Schadstoffen in Gewässer verhindert.Die UnternehmenDie RenolitGruppe zählt zu den international führenden Herstellern hochwertiger Kunststofffolien und verwandter Produkte für technische Anwendungen. Das unabhängige Familienunternehmen setzt seit 75 Jahren Maßstäbe in Qualität und Innovation und beschäftigt rund 4.800 Mitarbeiter an mehr als 30 Produktionsstandorten und Vertriebsgesellschaften. Im Geschäftsjahr 2020 hat die Unternehmensgruppe einen Umsatz von 1.032 Million Euro erwirtschaftet. Mehr über Renolit auf www.renolit.com.Die WP Energy ist ein herstellerunabhängiger Dienstleister aus der Windenergiebranche. Ihren Schwerpunkt hat sie sowohl im Onshore- als auch im Offshore-Bereich. WP Energy erbringt u.a. Inspektions-, Reparatur- und Wartungsleistungen für zahlreiche Windenergieanlagenhersteller und Betreiber in Zentraleuropa. Personaldienstleistungen sowie die Fachkräfteausbildung und Qualifizierung in eigenen Ausbildungszentren runden das Leistungsportfolio der WP Group ab. Mehr über WP Energy auf www.wp-group.com.de.Pressekontakt:Renolit SE GmbHGiang HuynhMarketing SpecialistVisual Communication, Maritime& Wind EnergyTel.: +49.6241.303.393Giangha.huynh@renolit.comWP Energy GmBhChristin OttoKey Account ManagementTel: +49 421 6969 75-11christin.otto@wp-energy.deFür Rückfragen der Redaktion:Pressebüro Renolit SE GmbHifok GmbHAlmuth Stammenalmuth.stammen@ifok.deOriginal-Content von: IFOK GmbH, übermittelt durch news aktuell