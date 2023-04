Praxis Tech führt Merchant Initiated Transactions (MIT) ein

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -Praxis Tech Ltd. freut sich, die Markteinführung von Merchant Initiated Transactions (MIT) bekannt zu geben, einer revolutionären Lösung für die Zahlungsabwicklung, die Händlern und ihren Kunden ein sicheres, nahtloses und bequemes Bezahlerlebnis bietet.Mit MIT können Händler nun Transaktionen im Namen ihrer Kunden initiieren, wodurch die manuelle Eingabe von Zahlungsinformationen entfällt und der Zahlungsprozess rationalisiert wird. Die Funktion erleichtert den Kunden „Ein-Klick-Zahlungen" und unterstützt die meisten Zahlungsabwickler, die die Option „Card On File" (Tokenisierung) verwenden, wodurch die Zahlungen noch sicherer werden.Merchant Initiated Transactions (MIT) sind besonders nützlich für Händler, die ein hohes Transaktionsvolumen haben, da sie die Zahlungsinformationen ihrer Kunden sicher speichern können, was die Zahlungsabwicklung für zukünftige Transaktionen erleichtert. Die Kunden müssen nicht mehr jedes Mal ihre Zahlungsdaten eingeben. Dadurch wird der Zahlungsvorgang sowohl für Händler als auch für Kunden rationalisiert, das Risiko von Fehlern oder Zahlungsverzögerungen verringert und die Zahlungserfahrung insgesamt verbessert.Neben der Vereinfachung des Bezahlvorgangs bietet MIT auch weitere Vorteile, wie z. B. eine stärkere Kundenbindung, höhere Umwandlungsraten und eine verbesserte Sicherheit der Kartentransaktionen.CTO Guy Karsenti (https://praxis.tech/author/guykarsenti/) kommentiert: „MIT ist eine spannende Ergänzung zu unserer Plattform für die Orchestrierung von Zahlungen, und wir sind stolz darauf, an der Spitze der laufenden Entwicklung der Branche zu stehen. Unser Engagement für Innovation stellt sicher, dass wir unseren Kunden weiterhin hochmoderne Lösungen anbieten, die ihre Anforderungen in der dynamischen Zahlungslandschaft erfüllen."Dann gab er bekannt: „MIT ist erst der Anfang. Es ist ein wichtiges Sprungbrett auf unserem Weg zur Einführung noch aufregenderer neuer Produkte im späteren Verlauf des Jahres 2023, wie z. B. Wiederholungsversuche bei unzureichendem Guthaben und wiederkehrende Zahlungen."Praxis Tech ist bestrebt, Händlern die fortschrittlichsten und zuverlässigsten Zahlungsverarbeitungslösungen anzubieten, und die Einführung von MIT ist ein Beweis für ihre kontinuierlichen Bemühungen, das Zahlungserlebnis für Händler und ihre Kunden zu erneuern und zu verbessern.Besuchen Sie Praxis Tech (https://praxis.tech/), um sich über andere vorhandene Integrationen zu informieren und mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihre Zahlungen optimieren können.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2050164/Praxis_Tech_MIT.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1501755/Praxis_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/praxis-tech-fuhrt-merchant-initiated-transactions-mit-ein-301792955.htmlPressekontakt:Sophie Hannah Eliades,sophie.e@praxis.tech,maria.e@praxis.techOriginal-Content von: Praxis Tech Ltd., übermittelt durch news aktuell