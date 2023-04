Praxis Tech Ltd. und Groove erweitern erfolgreiche Partnerschaft auf schlüsselfertige Händler von Groove

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -Praxis Tech Ltd., ein führendes Unternehmen im Bereich der Zahlungsorchestrierung, freut sich, die Erweiterung seiner erfolgreichen Partnerschaft mit Groove, einem führenden iGaming-Aggregator und einer datengesteuerten KI-Plattform, bekannt zu geben. Nach jahrelanger Zusammenarbeit wird Praxis nun seine Plattform für die Orchestrierung von Zahlungen auf die schlüsselfertigen Händler von Groove ausdehnen, was dem Cluster von über 100 Betreibern weitreichende Vorteile bietet.Die erweiterte Partnerschaft zwischen Praxis Tech Ltd. und Groove soll Innovationen vorantreiben und Zahlungslösungen in der iGaming-Branche verbessern. Durch die Kombination der fortschrittlichen Zahlungslösungen von Praxis und der schlüsselfertigen Lösungen von Groove erhalten die Betreiber Zugang zu einer anpassbaren und flexiblen Plattform für die Orchestrierung des Zahlungsverkehrs, wodurch sie ihre Gewinne maximieren und die Kosten senken können.Die Zusammenarbeit von Praxis und Groove ermöglicht es den Betreibern des iGaming-Giganten, die fortschrittlichen Zahlungslösungen von Praxis, einschließlich über 525 PSPs und mehr als 1000 APM-Integrationen, über eine nahtlose Integration in ihre Plattform zu nutzen. Die Software von Praxis zur Orchestrierung von Zahlungen wurde entwickelt, um risikoreiche Verarbeitungsschwierigkeiten zu reduzieren und gleichzeitig die Genehmigungsrate von Geschäftstransaktionen zu erhöhen. Durch das Angebot einer breiten Palette von Zahlungsmethoden bietet die Software von Praxis Unternehmen eine anpassbare und effiziente Zahlungslösung.Natalie Agopian, Chief Sales Officer von Praxis, äußerte sich erfreut über die erweiterte Partnerschaft: „Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Groove zu erweitern und deren Händlern unsere fortschrittlichen Zahlungslösungen über eine einzige nahtlose Integration zur Verfügung zu stellen. Unsere Software für die Orchestrierung des Zahlungsverkehrs wird es den Betreibern von Groove ermöglichen, mehr Kontrolle über ihre Zahlungsvorgänge zu haben, ihre Gewinne zu maximieren und ihre Kosten zu senken. Wir freuen uns darauf, unsere enge Zusammenarbeit fortzusetzen und Innovationen in der iGaming-Branche voranzutreiben."Yahale Meltzer, COO und Mitbegründer von Groove, kommentierte die erweiterte Partnerschaft mit den Worten: „Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Praxis Tech Ltd. auszubauen und unseren Betreibern eine vollständige Zahlungslösung zu bieten, die einwandfrei funktioniert. Die Plattform zur Orchestrierung von Zahlungen von Praxis wird unseren Betreibern mehr Flexibilität und Effizienz bieten, so dass sie sich auf andere wichtige Aspekte ihres Geschäfts konzentrieren können. Wir sind zuversichtlich, dass diese erweiterte Partnerschaft zu unserem kontinuierlichen Wachstum und unserem Erfolg beitragen wird."Praxis Tech Ltd (https://praxis.tech/) wächst weiterhin exponentiell als eine der führenden Plattformen für Zahlungsorchestrierung auf der Grundlage strategischer Partnerschaften, die es Händlern, die ihr Geschäft ausbauen wollen, ermöglichen, in neue globale Märkte zu expandieren und mehrere Zahlungslösungen zu integrieren.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2045906/Groove_Praxis.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1501755/Praxis_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/praxis-tech-ltd-und-groove-erweitern-erfolgreiche-partnerschaft-auf-schlusselfertige-handler-von-groove-301788350.htmlPressekontakt:Sophie Hannah Eliades,sophie.e@praxis.tech,maria.e@praxis.tech,+357 99 490 229Original-Content von: Praxis Tech Ltd, übermittelt durch news aktuell