Prairie Provident Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die kanadische Öl- und Gasgesellschaft Prairie Provident steht derzeit im Fokus der Anleger. Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,09 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,06 CAD liegt, was einer Abweichung von -33,33 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,08 CAD über dem letzten Schlusskurs von 0,06 CAD, was einer Abweichung von -25 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich also auf Basis trendfolgender Indikatoren eine negative Bewertung für Prairie Provident.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 2,05, was unter dem Branchendurchschnitt von 43,93 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Grundlagen erhält.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Prairie Provident niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 97,25 Prozentpunkte, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Prairie Provident. Insgesamt ergibt sich also bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich also bei Prairie Provident eine negative Bewertung aufgrund der trendfolgenden Indikatoren, während fundamentale Kriterien auf eine Unterbewertung der Aktie hindeuten. Die Dividendenpolitik wird ebenfalls als negativ bewertet, während das Anleger-Sentiment neutral ist.