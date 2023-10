Pragmatische Wirtschaftspolitik und gute Konjunkturaussichten / Bundespräsident Steinmeier besucht Tansania

Berlin, Bonn, Nairobi (ots) -Vom 30. Oktober bis 1. November besucht Bundespräsident Steinmeier samt einer Wirtschaftsdelegation Tansania. Das Geschäftsklima in Tansania hat sich seit 2021 deutlich verbessert. Die seit dem Jahr 2021 regierende Präsidentin Samia Suluhu Hassan verfolgt einen pragmatischen und wirtschaftsfreundlicheren Kurs als ihr Vorgänger. Ausländische Unternehmen kommen seitdem wieder verstärkt nach Tansania.Das ostafrikanische Land ist einer der größten Märkte Ostafrikas, auch für deutsche Unternehmen. "Die deutschen Exporte nach Tansania erreichten im Jahr 2022 ein Niveau von über 200 Millionen Euro. Damit zählte Tansania zu den zehn größten Absatzmärkten in Subsahara-Afrika", sagt Carsten Ehlers in Nairobi von Germany Trade and Invest."Auch für die nähere Zukunft wird eine gute Konjunktur prognostiziert. Einige deutsche Unternehmen haben in Tansania investiert, zum Beispiel bei der Produktion von Baustoffen, Touristenlodges oder Farmen", fügt er hinzu.Interessant ist Tansania auch für Zulieferer zum Beispiel von technischen Ausrüstungen, Maschinen oder Chemikalien. Geschäftschancen bestehen in zahlreichen Branchen, wie der Landwirtschaft, der Nahrungsmittelindustrie, dem Bergbau, dem Tourismus und auch dem Bausektor"Die rapide steigende Bevölkerung macht einen Ausbau der Infrastruktur notwendig, zum Beispiel in den Bereichen Energie und Wasser. Zunehmende Umweltprobleme rücken auch die Entsorgung von Abwasser und Abfall verstärkt in den Mittelpunkt ", erklärt er weiter.Weitere Informationen zu Tansania finden Sie unter https://www.gtai.de/de/trade/welt/afrika/tansania-118926Germany Trade & Invest (GTAI) ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft informiert deutsche Unternehmen über Auslandsmärkte, wirbt für den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschland und begleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland.Pressekontakt:Andreas BilfingerT +49 (0)30 200 099-173andreas.bilfinger@gtai.euhttp://twitter.com/gtai_dehttp://youtube.com/gtaiOriginal-Content von: Germany Trade & Invest, übermittelt durch news aktuell