Präzisere Tumorbehandlung dank der supraleitenden ASG Supraleiter-Technologie

Genua, Italien und Dresden, Deutschland (ots/PRNewswire) -Die supraleitende MgB2-Technologie von ASG Superconductors (ASG) - die bereits für Energie- und medizinische Anwendungen wie das weltweit einzige wirklich offene MROpenEVO-Magnetresonanztomographiesystem (MRT) eingesetzt wird - steht im Mittelpunkt der heute in Dresden vorgestellten Weltneuheit auf dem Gebiet der Protonentherapie und Krebsbehandlung mittels Echtzeit-MRT-Bildgebung.Das MRT bietet gegenüber konventionellen bildgebenden Verfahren den Vorteil, dass es Tumore mit einem unübertroffenen Weichteilkontrast darstellen kann. Dadurch ist es möglich, den Tumor besser vom umgebenden gesunden Gewebe abzugrenzen und das zu bestrahlende Volumen genauer zu definieren. Darüber hinaus ist die MRT-Führung in der Lage, Veränderungen in Form und Größe des zu bestrahlenden Volumens, die zwischen aufeinanderfolgenden Behandlungssitzungen auftreten, abzubilden, so dass die Strahlenapplikation individuell und unmittelbar angepasst werden kann. Einer der wichtigsten Punkte dieses wissenschaftlichen und technologischen Durchbruchs, der sich auf die Krebsbehandlung auswirken wird, ist das Echtzeit-MRT, das es ermöglicht, die Bewegung des Tumors während einer Bestrahlungssitzung zu visualisieren und es mit der Strahlenanwendung zu synchronisieren.Mit dem heute in Deutschland bei Oncoray - dem Nationalen Zentrum für Strahlenforschung in der Onkologie - vorgestellten Prototyp wird es in der Tat zum ersten Mal in der Welt möglich sein, zu untersuchen, inwieweit die Genauigkeit der Protonentherapie mit Hilfe des Echtzeit-MRT für den gesamten Körper verbessert werden kann. Der Leiter der Forschungsgruppe „Experimentelle MR-integrierte Protonentherapie", Prof. Aswin Hoffmann, mit dem die ASG-Ingenieure seit Jahren an der Entwicklung des neuen Systems zusammenarbeiten, sagte: „Mit diesem neuen Prototyp des integrierten Ganzkörper-MRT ist es möglich, bewegte Tumore mit kontrastreichen Bildern in Echtzeit darzustellen. Ziel unserer Arbeit ist es, eine Technik zu entwickeln, mit der sich bewegende Tumore nur dann bestrahlt werden können, wenn sie sich in der richtigen Position befinden, um vom Protonenstrahl getroffen zu werden. Das MRT-Gerät, das um den Patienten herum gedreht werden kann, bietet die Möglichkeit, innovative Arten der Positionierung des Patienten zu nutzen, um ihn sowohl in liegender als auch in aufrechter Position mit Protonen zu behandeln."Der Prototyp, der auf der ASG-Technologie basiert, die bereits für das MROpenEVO-System verwendet wird, dem weltweit einzigen MRT-Gerät mit vollständig offenem Design und kryogenfreier MgB2-Supraleitertechnologie, soll in wissenschaftlichen Studien den Mehrwert dieser neuen Behandlungsmodalität für Tumore im Brust-, Bauch- und Beckenbereich demonstrieren. Die Entwicklung und Installation sowie die Inbetriebnahme wurden durch die enge Zusammenarbeit mit internationalen Technologie- und Industriepartnern ermöglicht, wie z.B. ASG Superconductors, das nicht nur der Hersteller des als Basis verwendeten MRT-Geräts ist, sondern auch über historisches Know-how in der Entwicklung, Konstruktion und Herstellung von supraleitenden MRT-Magneten von 0,5T bis zu Ultra High Field 11,7T verfügt, während die Firma MagnetTx Oncology Solutions, Edmonton/Kanada, den rotierenden Technologieteil entworfen hat.Marco Nassi, Geschäftsführer von ASG Superconductors, erklärte: „Es ist eine große Herausforderung, zu einem solch innovativen technischen und wissenschaftlichen Projekt im Bereich der Protonentherapie in enger Zusammenarbeit mit hoch angesehenen Krankenhäusern, Partnern und Universitäten beizutragen. Umso stolzer sind wir darauf, dass unsere Technologien und Kompetenzen im Bereich des supraleitenden MgB2-Materials, der Magnete und der MRT-Systeme einen wesentlichen Beitrag dazu leisten können, die Tumorbehandlung in naher Zukunft effektiver zu gestalten."