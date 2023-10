Präventionspreis: Weitere Nominierte stehen fest

Köln (ots) -Mit dem Präventionspreis zeichnet die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) Maßnahmen und Projekte aus, die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit voranbringen. Noch bis zum 15. November können Mitgliedsunternehmen der BG ETEM ihre Beiträge einreichen. Mehr als zwanzig Unternehmen haben das bereits getan. Weitere Beiträge wurden inzwischen nominiert.Nominiert wurden zwei Unternehmen aus Norddeutschland:- Schleswig-Holstein Netz AG aus Rendsburg mit dem Beitrag "Einrichtung eines Escape Rooms mit Themen zur Arbeitssicherheit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter".- All4Labels Hamburg GmbH & Co. KG, Witzehave. Das Unternehmen hat ein Werkzeug zur Reinigung von Rakelmessern zur Vermeidung von Schnittverletzungen entwickelt.Einfache Online-BewerbungUnter www.bgetem.de/praeventionspreis (https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/praeventionspreis) sind alle Informationen zum Präventionspreis der BG ETEM zusammengefasst. Dazu gehören auch viele Tipps, wie Sieger ihren Preis gut für Werbung, Marketing und für die Gewinnung von Fachkräften einsetzen können. Für die Bewerbung um den Präventionspreis steht ein kurzes Online-Formular zur Verfügung.Hintergrund BG ETEMDie BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund vier Millionen Beschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmert sich um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Mitgliedsbetrieben sowie um Rehabilitation und Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für ihre Mitgliedsunternehmen übernimmt die BG ETEM die Haftung für die gesundheitlichen Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den Beschäftigten und stellt diese auch untereinander von der Haftung frei.Pressekontakt:Christian SprottePressesprecherTelefon: +49 221 3778-5521 (Zentrale: - 0)Telefax: +49 221 3778-25521Mobil: +49 175 260 73 90E-Mail: sprotte.christian@bgetem.deBerufsgenossenschaft Energie Textil Elektro MedienerzeugnisseHauptverwaltungGustav-Heinemann-Ufer 13050968 Kölnwww.bgetem.deOriginal-Content von: BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse, übermittelt durch news aktuell