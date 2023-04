Präsidenten Tschechiens und der Slowakei besuchen Kiew

KIEW/PRAG/BRATISLAVA (dpa-AFX) - Der neue tschechische Präsident Petr Pavel und die slowakische Präsidentin Zuzana Caputova sind am Freitag zu einem gemeinsamen Besuch in Kiew eingetroffen. Das berichteten die Nachrichtenagenturen CTK und TASR. Unter anderem planen die beiden Staatsoberhäupter Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Die ukrainischen Behörden hatten noch am Freitagmorgen mehrere russische Luftangriffe gemeldet, die auch die Umgebung von Kiew betrafen.

Tschechien und die Slowakei gehören seit Beginn der russischen Invasion zu den engagiertesten politischen und militärischen Unterstützern der Ukraine. Die Slowakei hatte schon kurz nach Kriegsbeginn ihr eigenes Luftabwehr-Raketensystem der Ukraine übergeben und war ein Jahr später das erste EU- und Nato-Land, das offiziell die bereits erfolgte Lieferung von Kampfflugzeugen bestätigt hatte. Seither lieferten beide Länder neben anderen Rüstungsgütern auch Panzer.

Caputova hatte schon Ende Mai 2022 auf Einladung Selenskyjs die Ukraine besucht und neben Kiew auch zwei vom Kriegsgeschehen schwer betroffene befreite Städte besichtigt. Pavel reist zum ersten Mal seit seiner Vereidigung am 9. März in die Ukraine. Caputova hob auf Facebook die Gemeinsamkeit der Reise hervor. Sie bedeute "eine neue Ära" der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern, die bis zum Jahreswechsel 1992/93 den gemeinsamen Staat Tschechoslowakei gebildet hatten./ct/hei/DP/jha