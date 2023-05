Präsidenten-Stichwahl in der Türkei hat begonnen

ANKARA (dts Nachrichtenagentur) - In der Türkei hat am Sonntagmorgen die mit Spannung erwartete Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Mehr als 60 Millionen Wahlberechtigte können noch bis 17 Uhr Ortszeit (16 Uhr deutscher Zeit) ihre Stimme für Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan oder seinen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu abgegeben. Dabei geht Erdogan als Favorit in die zweite Runde, nachdem er die absolute Mehrheit in der ersten Runde mit 49,5 Prozent der Stimmen nur knapp verpasst hatte.

Kilicdaroglu war auf 44,9 Prozent gekommen. Oppositionelle hatten nach dem ersten Durchgang Benachteiligungen beklagt. Prognosen werden im Anschluss an das Schließen der Wahllokale nicht veröffentlicht, erst im Laufe des Abends ist mit Zwischenergebnissen zu rechnen. Wirklich belastbar sind diese allerdings oft erst im weiteren Verlauf des Wahlabends.

Foto: über dts Nachrichtenagentur