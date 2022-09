Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Bei einem Auftritt in CBS’s “Face The Nation” am Sonntag, Raphael Bostic, der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, bekräftigte die Fed’s Verpflichtung, eine Inflationsrate von 2% zu erreichen. Was geschah: Bostic wiederholte die Botschaft des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell und erklärte, dass "die Inflation hoch ist, sie ist zu hoch, und wir müssen alles tun, was wir können, damit… Hier weiterlesen