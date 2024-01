Praemium Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Praemium":

Die technische Analyse zeigt, dass die Praemium-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 0,6 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,39 AUD) um -35 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,48 AUD weist eine Abweichung von -18,75 Prozent auf. Somit wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Praemium-Aktie beträgt 55,56, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,37, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich damit ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Praemium in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist in den letzten vier Wochen zurückgegangen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist.

Das Anleger-Sentiment für die Praemium-Aktie ist größtenteils positiv, und die Aktie stand kürzlich im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Obwohl weder positiven noch negativen Themen in den letzten Tagen stark diskutiert wurden, ergibt die Analyse insgesamt eine Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.