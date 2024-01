Prada SPA Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Prada":

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Prada Spa in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionen auf sozialen Plattformen spiegeln ebenfalls neutral Themen wider, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Prada Spa-Aktie leicht über dem Durchschnitt, aber deutlich unter der mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Prada Spa-Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch keine überkaufte oder -verkaufte Situation, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Prada Spa.

