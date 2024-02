Pplus Trustries Gsc 2 Pref Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Aktie von Preferredplus Tr zeigt gemischte Signale in verschiedenen Analysebereichen. In Bezug auf den Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund dieser Faktoren.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 21,87 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 22,94 USD, was eine Abweichung von +4,89 Prozent darstellt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen nur geringfügige Abweichungen auf und führen zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 19, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 40,61, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Preferredplus Tr nach RSI-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt eine neutrale Tendenz in den letzten zwei Wochen. An zwei Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine klaren Tendenzen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Insgesamt ergibt sich für Preferredplus Tr eine "Neutral"-Bewertung sowohl im Sentiment und Buzz, der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.