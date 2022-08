Powertap Hydrogen Capital Aktie: Der Durchmarsch!

Die Aktie von Powertap Hydrogen Capital marschiert und marschiert. Auch am Freitag ging es um weitere 5 % aufwärts. Der Titel konnte damit im Verlauf einer ganzen Woche einen Aufwärtsmarsch um 44,3 % hinlegen. In einem Monat ging es um sage und schreibe 72 % nach vorne. Die Aktie ist in einem kurzfristigen Super-Flow. Fraglich allerdings ist, ob der Wert… Hier weiterlesen