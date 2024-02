Powerschool Holdings im Check!

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Powerschool spielen eine wichtige Rolle bei der Beurteilung des langfristigen Potenzials. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine entscheidende Rolle.

Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum geben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Powerschool zeigen sich hierbei starke Aktivitäten, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Powerschool-Aktie zeigt einen Wert von 88 für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ergibt sich auf 25-Tage-Basis ein RSI-Wert von 60,59, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Powerschool.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Powerschool-Aktie mit -0,09 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Neutral"-Signal aufweist. Der GD50 hingegen ergibt ein "Schlecht"-Signal aufgrund eines Abstands von -8,48 Prozent. Zusammenfassend wird der Kurs der Powerschool-Aktie als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Powerschool wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich daher auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung für die Aktie von Powerschool.