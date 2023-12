Powerschool Holdings Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Powerschool wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einstufen.

Die technische Analyse zeigt, dass trendfolgende Indikatoren darauf hinweisen, ob sich ein Wertpapier derzeit in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt sind dabei relevante Indikatoren. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Powerschool-Aktie beträgt aktuell 20,91 USD, während der letzte Schlusskurs bei 23,56 USD liegt, was einer deutlichen Abweichung von +12,67 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 21,98 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+7,19 Prozent). Somit erhält die Powerschool-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI für die Powerschool-Aktie liegt bei 44,14 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 41,6 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Powerschool-Aktie abgegeben. Alle 7 Bewertungen waren "Gut", 0 waren "Neutral" und 0 waren "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen Kursziel von 27,29 USD und einem Aufwärtspotenzial von 15,81 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 23,56 USD. Insgesamt erhält Powerschool somit eine "Gut"-Empfehlung basierend auf den Analystenbewertungen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung, die technische Analyse und die Analystenbewertungen alle auf eine positive Bewertung der Powerschool-Aktie hindeuten, weshalb das Gesamtrating für den Wert als "Gut" eingestuft wird.