Powerschool Holdings Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Powerschool-Aktie zeigt eine gemischte Bewertung. Der RSI für 7 Tage liegt bei 70,62, was auf eine überkaufte Situation hinweist und als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI für 25 Tage liegt bei 52, was auf eine neutrale Situation hinweist und als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anlegerstimmung bezüglich Powerschool ist positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Die überwiegende Mehrheit der Meinungen war in den letzten zwei Wochen positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Stimmungsänderung der Anleger hat sich im letzten Monat verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen hat sich jedoch nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten geben Powerschool eine durchweg positive Bewertung, mit 6 "Gut"-Einstufungen und einem Kursziel von durchschnittlich 27 USD, was auf ein Potenzial von 17,9% über dem aktuellen Kurs hinweist. Insgesamt erhalten die Analysten die Aktie mit einem "Gut"-Rating.