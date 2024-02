Powerschool Holdings Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Powerschool-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert (47,32) neutral, wodurch die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Powerschool in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Überwiegend positive Themen dominierten die Diskussion an sechs Tagen, während an einem Tag negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch hauptsächlich positive Themen zu beobachten, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte.

Die durchschnittliche Analystenbewertung für Powerschool in den vergangenen zwölf Monaten ist "Gut", basierend auf insgesamt 7 Analystenmeinungen. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 10,96 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien haben sich für Powerschool in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Aufgrund der verringerten Aktivität in den sozialen Medien erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt wird die Powerschool-Aktie aufgrund der RSI-Bewertung als "Neutral" eingestuft, während das Anleger-Sentiment und die Bewertung der Analysten zu einer positiveren Einschätzung führen. Die negative Stimmung und das gesunkene Interesse in den sozialen Medien trüben jedoch das Bild ein.