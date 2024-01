Powerschool Holdings Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Bewertung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie dem Sentiment und dem Buzz in der Online-Kommunikation. Für Powerschool ergibt sich in diesem Kontext ein neutraler Gesamteindruck. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird Powerschool daher als "Schlecht" bewertet.

Bei der Bewertung der Dynamik des Aktienkurses spielt der Relative Strength-Index (RSI) eine wichtige Rolle. Der RSI für Powerschool liegt bei 56,64, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 49,56, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Zusammen ergibt sich daher insgesamt eine neutrale Bewertung auf Basis des RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Powerschool besonders positiv diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Auch in den letzten Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer guten Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Powerschool derzeit gut ist. Der GD200 liegt bei 20,93 USD, während der Kurs der Aktie bei 22,8 USD liegt, was einer Abweichung von +8,93 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 22,02 USD, was einer Abweichung von +3,54 Prozent entspricht und zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.