Powerschool Holdings Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Powerschool-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 20,86 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 24,42 USD, was einem Unterschied von +17,07 Prozent entspricht. Die charttechnische Analyse führt daher zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 21,9 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Powerschool-Aktie also eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Powerschool. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über Powerschool war geringer als normal, was auf abnehmende Aufmerksamkeit hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Powerschool liegt bei 5,69, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 38 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Powerschool-Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten die Powerschool positiv. Von insgesamt 7 Bewertungen sind 7 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 27,29 USD, was einer positiven Entwicklung um 11,74 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamteinstufung basierend auf den Analystenbewertungen.