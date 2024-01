Powerration of Canada Pref D Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Aktie der Power Of Canada wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 1 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Power Of Canada vor, aber das Kursziel für die Aktie liegt im Durchschnitt bei 40,8 CAD. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 37,89 CAD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 7,68 Prozent entspricht. Dies wird als "Gut" eingestuft, somit ergibt sich für die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit überwiegend neutraler Einstellung an insgesamt drei Tagen. Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Power Of Canada unterhalten, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie von Power Of Canada im letzten Jahr eine Rendite von 26,17 Prozent erzielt, was 16,47 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Versicherung" liegt die Rendite mit 8,1 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Power Of Canada beträgt derzeit 6, was eine positive Differenz von +3,3 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Versicherung" darstellt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.