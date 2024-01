Powerration of Canada Pref D Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Finanzdienstleister Power Of Canada wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9,46, was unter dem Branchendurchschnitt von 11,45 liegt. Daraus ergibt sich laut fundamentalen Kriterien eine Unterbewertung und eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 38,07 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie werden anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergeben eine neutrale Bewertung. Auch die Anleger-Stimmung ist insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Power Of Canada basierend auf verschiedenen Kriterien eine positive Bewertung und wird als unterbewertet und mit einer guten Anleger-Stimmung eingestuft.

