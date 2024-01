Powerration of Canada Pref D Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für die Power Of Canada 1 Mal die Bewertung "Gut", 4 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" vergeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "Neutral" eingestuft. Es liegen keine neuen Bewertungen von Analysten zu Power Of Canada aus dem letzten Monat vor. Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 37,67 CAD und erwarten eine Entwicklung von 8,31 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 40,8 CAD ergibt. Dies wird als positive Entwicklung angesehen, und insgesamt wird die Aktie von institutionellen Analysten als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Power Of Canada besonders positiv diskutiert, mit nur zwei Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf negativ stand. Großteils neutral waren die Anleger an einem Tag. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Power Of Canada bei 9,46, was unter dem Branchendurchschnitt von 11,55 liegt. Damit wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Power Of Canada-Aktie zeigt weder überkaufte noch -verkaufte Signale, mit einem Wert von 56 für die letzten 7 Tage und 52,12 auf 25-Tage-Basis. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für Power Of Canada.