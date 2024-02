Powermatic Data Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Powermatic Data beträgt aktuell 9,9 und liegt damit 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Kommunikationsausrüstungsbranche, der bei 21 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt unterbewertet ist, weshalb Powermatic Data in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende schüttet Powermatic Data im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kommunikationsausrüstungsbranche eine Dividendenrendite von 1,71 % aus, was 3,59 Prozentpunkte niedriger ist als der übliche Durchschnitt von 5,3 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Powermatic Data-Aktie liegt bei 65, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis von 44,12 führt zu derselben Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Powermatic Data.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Powermatic Data eine Performance von 19,66 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Kommunikationsausrüstungsbranche im Durchschnitt um -14,63 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +34,29 Prozent im Branchenvergleich. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei -14,3 Prozent, wobei Powermatic Data 33,96 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.