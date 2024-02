Powerhouse Energy löst Jubelsturm aus!

Powerhouse Energy, ein Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung, weist eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 4,23 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird der Ertrag als niedrig eingestuft. Die relative Stärke der Aktie wird anhand des Relative Strength-Index (RSI) analysiert. Der RSI-Wert liegt aktuell bei 33,33, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 40 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird die relative Stärke der Aktie daher als neutral bewertet. Die Stimmung der Anleger gegenüber Powerhouse Energy ist überwiegend positiv, was sich auch in den sozialen Medien widerspiegelt. Daraus ergibt sich eine positive Einschätzung hinsichtlich der Stimmung. Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts zeigt eine neutrale Bewertung, wenn man den Durchschnitt der letzten 200 Handelstage betrachtet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Powerhouse Energy daher mit einem positiven Rating bewertet.

