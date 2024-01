Powerhouse Energy Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Weitere Suchergebnisse zu "Taylor Wimpey":

Powerhouse Energy verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -68,26 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche eine Underperformance von -75,18 Prozent bedeutet. Im Durchschnitt stiegen die Aktien in dieser Branche um 6,91 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 8,48 Prozent erzielte, liegt Powerhouse Energy mit einer Unterperformance von 76,74 Prozent deutlich darunter. Daher erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Powerhouse Energy in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Powerhouse Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 4,38 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt ist. Diese niedrigere Rendite führt daher zur Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Powerhouse Energy-Aktie bei 0,55 GBP liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,365 GBP (-33,64 Prozent Abweichung) liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,33 GBP, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+10,61 Prozent) und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Powerhouse Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.