Powercell Aktie nahe Jahrestiefstständen. Quartalszahlen bei Nel gefeiert, bei den Schweden abgestraft.

PowerCell setzte seine eigentlich gar nicht so schlechte Entwicklung im Quartal mit einem starken Umsatzwachstum von 68 % auf 50,5 Mio SEK (ca.4,4 Mio EUR) und einer stabilen Bruttomarge von 37,9 % fort. Und der operative Cashflow belief sich auf 11,6 Mio SEK. Durch die Zahlen sieht Powercell seine Investitionen in Verbesserung und Automatiserung der Produktion bestätigt. Für die zukünftige Umsatz-Entwicklung wichtig war im Quartal der Vertrag über die Lieferung von Wasserstofflösungen an zwei Fähren, die in Norwegen für die norwegische Straßenverwaltung verkehren werden. Dies ist das bisher weltweit größte Wasserstoffprojekt in der Schiffsindustrie und allein der Auftrag von PowerCell hat einen Gesamtwert von 19,2 Mio EUR.

„Wir beschleunigen unseren Wachstumskurs weiter und mit einem positiven Cashflow im ersten Quartal 2023“, sagte Richard Berkling, CEO von PowerCell Sweden AB. „Die Unterzeichnung des norwegischen Vertrags ist eine Bestätigung des allgemeinen Trends einer steigenden Zahl von industriellen OEM-Projektausschreibungen. Es ist ermutigend zu sehen, wie unsere Produkte eher für kommerzielle Anwendungen als für F&E-Projekte entwickelt werden und den Grundstein für kommende Serienlieferungen legen.“

Management zufrieden – aber den Märkten scheint irgendetwas gefehlt zu haben.

„Die Bruttomarge stieg auf 37,9 (32,8) Prozent, trotz geänderter Angaben zu bestimmten indirekten Produktionskosten, die den Bruttogewinn um 2,8 Millionen SEK negativ beeinflussten. Der positive operative Cashflow von 11,6 Mio. SEK ist sehr ermutigend, obwohl wir aufgrund des norwegischen Vertrags einen starken Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen hatten. Diese starke Entwicklung zeigt deutlich die positiven Auswirkungen unserer Investitionen in die Industrialisierung. Unser industrielles und innovatives Angebot stellt sicher, dass wir mit standardisierten Technologieplattformen effizient wachsen und die Möglichkeit haben, wertschöpfende Funktionen hinzuzufügen, die für die Anwendungen unserer Kunden optimiert sind“, schloss Richard Berkling.

Financial highlights