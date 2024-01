Power Of Canada Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die kanadische Versicherungsgesellschaft Power Of Canada wird derzeit als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9,46, was unter dem Branchendurchschnitt von 11,45 liegt. Dies ergibt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Analysten bewerten die Power Of Canada-Aktie derzeit als "Neutral", wobei es in den letzten zwölf Monaten eine "Gut"-Bewertung und vier "Neutral"-Bewertungen gab. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 6,19 Prozent hin, was wiederum zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (38,07 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (40) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für Power Of Canada.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, mit überwiegend positiven Themen in den Diskussionen der letzten beiden Wochen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Insgesamt erhält Power Of Canada somit gute Bewertungen auf der Basis fundamentaler Kriterien, der Analysteneinschätzung und der Anleger-Stimmung.