Power Of Canada Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Power Of Canada ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 9,6 ist das Unternehmen deutlich teurer als der Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche, was zu einer Überbewertung führt. Das Branchen-KGV liegt bei 9,18, was einem Abstand von 5 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Power Of Canada eine Rendite von 5,51 % aus, was 2,74 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 2,76 %. Dieser mögliche Mehrgewinn führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass Power Of Canada in Bezug auf trendfolgende Indikatoren neutral bewertet wird. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 36,59 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 38,32 CAD liegt, was einer Abweichung von 4,73 Prozent entspricht. In Bezug auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Power Of Canada insgesamt 6 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 7,43 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. In Summe erhält Power Of Canada damit eine "Neutral"-Bewertung.